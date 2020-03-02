رياضة | موسيماني يواصل خداع الأهلي قبل موقعة بريتوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسيماني يواصل خداع الأهلي قبل موقعة بريتوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز الجنوب إفريقي، أن الأهلي المصري فريق عظيم ورائع لكن فريقه أصبح أمام خيار واحد لتعويض هزيمته في لقاء الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية عقب عودته إلى جنوب إفريقيا إن فريقه لعب بشكل جيد في لقاء الذهاب لكنه استقبل هدفين وهو ما يضعه في اختبار صعب بلقاء الإياب.

وأضاف: "أمامنا خيار واحد وهو تسجيل الأهداف في بريتوريا، أبارك للأهلي على الفوز ذهابا وسأواجه الضغوط في لقاء الإياب".

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ووصلت بعثة الأهلي المصري إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم الإثنين بعد رحلة طيران شاقة استمرت حوالي 10 ساعات برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

ويحل الأهلي ضيفاً على صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية على ملعب (لوكاس موريبي).

وخسر صن داونز يوم السبت الماضي بثنائية دون رد، في ستاد القاهرة على يد الأهلي ضمن مباراة الذهاب، ويحتاج للفوز بفارق 3 أهداف للتأهل إلى دور الأربعة للبطولة القارية.