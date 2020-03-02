رياضة | بسبب كورونا.. اتجاه لإقامة أوليمبياد طوكيو دون جماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. اتجاه لإقامة أوليمبياد طوكيو دون جماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية صادرة صباح اليوم، أن دورة الألعاب الأوليمبية المقرر اقامتها في طوكيو الصيف المقبل، من الممكن أن تقام دون جماهير.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن خطر تفشي فيروس كورونا القاتل، هو السبب الرئيسي لإقامة الأوليمبياد دون جماهير.

وأضافت الصحيفة، أن إجتماعاً حدث بين اللجنة الأوليمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية وبعض رؤساء الإتحادات الرياضية والمسئولين، لمناقشة مصير التظاهرة الرياضية الأكبر في العالم.

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وأضافت التقارير، أن المنظمة ستسمح بإذاعة منافسات الأوليمبياد تليفزيونياً، بسبب الإرتباط بعقود البث التي وُقعت في وقت سابق.

وكانت آخر الأخبار الواردة من طوكيو، قد أشارت لإجراء منافسات لعبة "السومو" أحد أشهر الألعاب في اليابان دون جمهور في قاعات خاوية، مما عزز المخاوف من إقامة الأوليمبياد بجماهير.

يذكر أن منافسات الأوليمبياد ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو بنهاية شهر يوليو المقبل.