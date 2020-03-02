رياضة | سفير مصر في جنوب إفريقيا يستقبل بعثة الأهلي

قام السفير شريف عيسى، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، باستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج في جنوب افريقيا، صباح اليوم الاثنين.

وكان السفير المصري في استقبال بعثة الأهلي ومعه من السفارة القنصل كريم الخشاب.

ورافق السفير شريف عيسى، بعثة الأهلي من مطار جوهانسبرج إلى بريتوريا؛ لتذليل أي عقبات، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثة، متمنيا أن يحقق الأهلي هدفه الذي يسعى إليه وحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى بريتوريا بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٠ ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة في الحادية والنصف مساء أمس الأحد.