رياضة | 4 مواجهات نارية تنتظر الهلال السعودي خلال شهر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مواجهات نارية تنتظر الهلال السعودي خلال شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لخوض مبارياته في شهر مارس والتي سوف تبدأ يوم السبت المقبل.

وكان الهلال قد حقق العلامة الكاملة في شهر فبراير الماضي، بعد أن خاض 6 مباريات وفاز فيهم جميعًا، سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا.

ويستعرض لكم الخليج 365 الرياضي جدول مباريات الهلال في شهر مارس

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1- الهلال ضد الاتفاق.. الجولة 21.. يوم السبت المقبل 7 مارس على أرضه

2- الهلال ضد ضمك.. الجولة 22.. يوم الأربعاء 11 مارس خارج أرضه

3- الهلال ضد أبها.. نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. يوم الأحد 15 مارس على أرضه

4- الهلال ضد النصر.. الجولة 23.. يوم الجمعة 20 مارس خارج أرضه