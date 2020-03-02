شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الكلاسيكو: إنجاز تاريخي لـ«كورتوا».. وميسي يواصل الإخفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ريال مدريد في تحقيق انتصار غالٍ في الكلاسيكو بعد أن تغلب على برشلونة بنتيجة 2-0 في قمة مباريات الجولةالـ 26 من الدوري الإسباني.

وحقق ريـال مدريد أول فوز له على برشلونة في ملعب سانتياجو بيرنابيو في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2014، لينجح الفريق في اعتلاء صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة عن ملاحقه ومنافسه المباشر.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي، لكن في الشوط الثاني نجح البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في افتتاح التهديف في المباراة، مع تبقي 20 دقيقة تقريبًا على نهاية المباراة، مسجلًا أول أهدافه في الكلاسيكو في رابع مباراة له ضد برشلونة في مختلف البطولات.

ونجح البديل ماريانو دياز في تسجيل أول أهدافه مع ظهوره الأول في لاليجا هذا الموسم بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل من الضائع، ليمنح ريال مدريد انتصارًا غاليًا في صراع قمة الترتيب.

Advertisements

وسجل «دياز» هدف حسم المباراة بعد 50 ثانية فقط من دخوله كبديل، ليصبح أسرع هدف يسجل عن طريق بديل في مواجهات الكلاسيكو خلال القرن الحالي، متجاوزًا الرقم السابق المدون باسم جونزالو هيجوايين في مايو 2008 (بعد 58 ثانية).

وتألق البلجيكي تيبو كورتوا وتصدى لـ4 كرات، جميعها نتيجة تسديدات من داخل منطقة الجزاء، ليحافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية عشرة في لاليجا هذا الموسم في أفضل سجل لحارس مرمى في الدوري هذا الموسم.

وأصبح «كورتوا» أول حارس من ريال مدريد يحافظ على نظافة شباكه في الكلاسيكو في مباراتي الذهاب والإياب من موسم في لاليجا، منذ ميجيل أنخيل في موسم 1974 /1975.

ولم ينجح ليونيل ميسي في التسجيل مجددًا ضد ريال مدريد، ليستمر صيام الأرجنتيني عن تسجيل الأهداف ضد غريم برشلونة التقليدي والممتد منذ مايو 2018.

وبهذه النتيجة، تمكن ريـال مدريد من معادلة رقم انتصارات برشلونة في تاريخ مواجهات الفريقين (96 انتصارا لكل فريق في الكلاسيكو بمختلف البطولات)، ويتمكن من التفوق في مواجهات الدوري بتحقيقه الفوز رقم 73 في المواجهة رقم 180 بين الفريقين في لاليجا (برشلونة انتصر في 72 مباراة).