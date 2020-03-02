شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. حسام حسن يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذ اليوم 2 مارس 2001 سجل حسام حسن نجم الكرة المصرية أول أهدافه بقميص الزمالك في شباك الأهلى حينما قاد الفارس الأبيض للفوز على الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة.

حسام حسن ولد فى العاشر من أغسطس عام 1966 بحلوان وبدأ مسيرته الكروية مع النادى الأهلى عام 1984، واستمر حتى عام 1990، شارك فى 81 مباراة وسجل خلالها 34 هدفا، وفى موسم 1991/1990 انتقل إلى نادى باوك اليونانى ليبدأ مشوار الاحتراف، ولعب معهم 19 مباراة وسجل 6 أهداف، وكان النادى الأهلى وجهة العميد بعد اتخاذ قرار العودة للوطن.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كل من :عصام الحضري،اسحاص أول،شادي محمد،سمير كمونة،أحمد السيد،سعيد عبد العزيز”محمد جودة”،سيد عبد الحفيظ،هادي خشبة،”وليد صلاح الدين”،ياسر ريان”حسام غالي”،علاء إبراهيم،خالد بيبو.

بينما خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من:عبد الواحد السيد،ابراهيم حسن،مدحت عبد الهادي،بشير التابعي،هيثم فاروق،طارق السيد،حازم إمام،تامر عبد الحميد،خالد الغندور،”طارق السعيد”،حسام حسن،”أحمد صالح”، و وليد صلاح عبد اللطيف.

انتقل حسام حسن إلى نادى الزمالك فى 2000 فى صفقة لم يتوقع أحد أن تحدث، وبقدوم التوأم حسام وإبراهيم إلى الزمالك عاد الفريق للزمن الجميل وعادت البطولات إلى ميت عقبة بعد أن خاصمته لفترة طويلة، لعب التوأم فى الزمالك 4 مواسم بداية من عام 2000 حتى عام 2004 ساهما خلالها فى إحراز 11 بطولة.

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ثم انتقل إلى النادى المصرى ثم الترسانة ومنه إلى الاتحاد السكندرى لكنه لم يتألق مع الاتحاد وقام بفسخ عقده مع النادى الساحلى فى أواخر2007 بعدها أعلن العميد عن اعتزاله كرة القدم ولم تقم مباراة اعتزاله حتى الآن.

شارك حسام حسن مع المنتخب فى 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصرى لكأس العالم 1990 فى مرمى منتخب الجزائر، وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو.

وفى عام 2001 وقبل انطلاق مباراة منتخب مصر مع المنتخب السنغالى فى تصفيات كأس العالم 2002، نزل جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم برفقة عيسى حياتو وميشيل بلاتينى إلى أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى وقلد حسام حسن بشارة عميد لاعبى العالم وسط حفاوة هائلة من زملاءه فى المنتخب المصرى وحتى من لاعبى المنتخب السنغالى.

كان آخر أهدافه مع منتخب مصر فى مرمى الكونغو الديمقراطية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وكان قد تخطى عامه الـ39 بـ5 أشهر وهو أكبر لاعب يسجل فى تاريخ العرس الأفريقى، كما أنه اللاعب الوحيد الذى شارك فى بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمنى بينهما 20 عاما.

الهداف التاريخى لمنتخب مصر وصاحب الرقم القياسى من الأهداف الدولية فى القارة السمراء برصيد 83 هدفا وهداف تاريخ لقاءات الأهلى والزمالك 9 أهداف منها 5 للأهلى فى الزمالك و4 للزمالك فى الأهلى.

اتجه حسام حسن فور اعتزاله إلى مجال التدريب، حيث قاد نادى المصرى البورسعيدى فى النصف الثانى من الدورى المصرى موسم 2007 / 2008 وتمكن المصرى بقيادة حسام بالبقاء بالدورى المصرى فى ثمانى مباريات بعدما كان اقترب من الهبوط إلى الدرجة الثانية فكان المنقذ المنتظر وعاد بالفريق من جديد، وتنقل بين عدد من الأندية قبل أن يرحل عن تدريب سموحة مؤخراً .