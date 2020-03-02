شكرا لقرائتكم فضية و3 برونزيات لمنتخب الكاراتيه فى بطولة الدورى العالمى بالنمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق لاعبى منتخب الكاراتيه 4 ميداليات متنوعة في منافسات الدورى العالمى ، الذى أقيم بالنمسا ، مقسمة إلى فضية و3 برونزيات ، بالإضافة على مراكز أخرى.

حققت فريال أشرف المركز الثانى والميدالية الفضية في وزن 68 كجم ، بينما أحرز البرونزيات كلا من جيانا فاروق وزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3. وعلى الصاوى وزن 67كجم ، و طه طارق وزن فوق 84 كجم .

وفى المراكز احتلت ياسمين حمدى المركز الخامس ، وكذلك رضوى سيد، أما أحمد أشرف فاحتل المركز السابع في البطولة .

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يذكر أن لاعبى منتخب الكاراتيه حققوا 7 ميداليات متنوعة فى بطولة البريميرليج الدولية التى أقيمت فى الإمارات، وحقق لاعبو المنتخب ثلاث ميداليات فضية، جاءت من نصيب ياسمين حمدى فى وزن 55 كجم وفريال أشرف فى وزن 68 كجم وشيماء أبو اليزيد فى وزن فوق 68 كجم، كما حصد لاعبو كاتا جماعى على الميدالية البرونزية فى منافسات البطولة، وحقق لاعبو المنتخب 3 برونزيات ايضا عن طريق جيانا فاروق على برونزية وزن 61 كجم، ومنه شعبان فى وزن فوق 68 كجم وعبدالله ممدوح فى وزن 75 كجم.

كان عدد من الحكام المصريين حصلوا على الشارة الدولية على هامش البطولة، وهم كل من عاطف صابر، محمود هاشم، هشام الصادق، سمر عبد الله، وليد حمد لله، أحمد حمدى، سامح محمد، محمود عباس رفاعى، وبسام محمود.