شكرا لقرائتكم الأهلي يصل جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم قائمة الأهلي كلا من:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، بهدفين دون رد واستغرقن الرحلة قرابة الثمانية ساعات.
ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج ثم استقلت حافة لمدة ساعة حتي وصلت مدينه بريتوريا التي تستضيف المباراة.
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