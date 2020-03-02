المصرى البورسعيدي يتجه لكازابلانكا لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية اليوم

تتجه بعثة فريق المصري البورسعيدي اليوم إلى المغرب للاستعداد للقاء نهضة بركان والمقر لها يوم الأحد المقبل 9\3\2020، ضمن مباريات إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، حيث انه من المقرر أن يقيم الفريق معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ويتم به التدريبات الاستشفائية للفريق بعد لقاء الذهاب الذي أقيم أمس ستاد السويس الجديد، ومن ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ويقيم بها 3 أيام أخري.

يشار أن فريق المصري البورسعيدي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف بيراميدز، حيث استطاع من جمع 10 نقاط بالفوز فى ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فقد استطاع تسجيل 10 أهداف بينما دخل شباكه 9 أخرى

الجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر، بينما سيتواجه الفائز من لقاء بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى.