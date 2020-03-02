الأهلي يخوض أول تدريباته بجنوب أفريقيا عصر اليوم لمواجهة صن داونز

وصلت صباح اليوم الاثنين بعثة فريق الأهلي إلى مدينة بريتوريا والتي تستضيف المواجهة المرتقبة بين الفريق الأحمر وصن داونز ضمن دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

حيث يخوض الأحمر أولي تدريباته بجنوب أفريقيا عصر اليوم الاثنين على ملعب الجامعة، وهو يتطلع فيه لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة لأراضي الوطن وهو يحمل تأشيرة الصعود للمربع الذهبي في البطولة، ويكمن السر في سفر الفريق مبكرا في رغبة الجهاز دراسة المنافس جيداً والاستعداد الأمثل للمباراة حتى لا تتكرر مأساة النسخة الماضية، وتقرر ان تكون التدريبات في نفس موعد اقامة المباراة حتي يتأقلم اللاعبين على الأجواء هناك.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في تلافي كافة الأخطاء التي تمت في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأول ، السبت، بإستاد القاهرة والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.