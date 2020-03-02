شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، اليوم الاثنين، إلى القاهرة بعد اختتام معسكر الفريق الذى أقيم فى مدينة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، فى إطار استعدادات ذئاب الجبل لاستئناف مباريات الدور الثانى من الدورى العام.

وكان المقاولون قد تعادل مع المريخ البورسعيدى بهدفين لمثلهما فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما أمس الاثنين خلال معسكر الفريق، استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش والمقرر لها يوم 10 مارس الجارى، أحرز هدفى المقاولون حسن الشامى ومحمود السيد، ويختتم فريق المقاولون التجارب فى معسكره بهذا اللقاء قبل العودة للقاهرة.

ويستأنف المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مباريات الدورى العام بمواجهة قوية أمام طلائع الجيش يوم 10 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر المسابقة.

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وفاز المقاولون مؤخراً على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيرا إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 48 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.