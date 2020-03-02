شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فبراير يتلاعب بـ8 أندية.. الزمالك الأكثر حظا.. وفايلر يخسر أول لقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفل شهر فبراير الماضى بالعديد من المباريات المهمة على مستوى العالم، وشهدت أحداثا مثيرة وحافلة وذكريات سعيدة أو حزينة، ستسجل كجزء من تاريخ تلك الفرق فى السنوات المقبلة، كما حفل فبراير بالعديد من الأحداث الغريبة، حيث شهد عودة بعض الفرق إلى منصات التتويج بعد غياب، وتعرض أخرى للهزيمة لأول مرة منذ فترة طويلة، وتلقى فرق ضربات قوية لموسمها الحالي من الممكن أن تتسبب في خروجها منه صفر اليدين.

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وكرر الزمالك فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق وأن فاز بطل مصر على بطل تونس بنفس النتيجة في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير في اللقاء الذي أقيم بينهما في قطر.

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى جنوب أفريقيا منذ قليل استعدادا لمواجهة صن داونز عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي كلا من:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.