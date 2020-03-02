شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل فندق الإقامة بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، منذ قليل إلى فندق الإقامة بمدينة بريتيوريا بجنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز عصر السبت المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا .

وتضم قائمة الأهلى كلا من:

محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

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وكان الأهلى قد حقق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الذهاب التى أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، بهدفين دون رد واستغرقن الرحلة قرابة الثمانية ساعات.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج ثم استقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة.

جدير بالذكر، أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب إفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة من عصر السبت القادم الموافق 7 مارس.