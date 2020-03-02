شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. إيهاب جلال الباحث عن استعادة المجد مع مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث إيهاب جلال العائد مجددا إلى القيادة الفنية لتولى تدريب فريق مصر المقاصة عن استعادة الأمجاد مع الفريق الفيومى ، بعدما تولى المنصب مؤخرا خلفا للنيجيرى إيمانوييل أمونيكى .

و سبق لجلال و تولى تدريب الفريق من قبل و حقق معهم نتائج جيدة و إيتطاع أن يتقدم بالفريق في جدول ترتيب الدورى .

و يحتل حاليا فريق مصر المقاصة المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة من تحقيق الفوز في لقاءين و التعادل في 8 مباريات و 7 خسائر .

وشهدت الفترة الماضية رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصر البورسعيدى وتولى طارق العشرى المهمة بدلا منه، وقاد جلال المصرى خلال 48 مباراة، منذ توليه المهمة حتى إعلان رحيله عن الفريق البورسعيدى، حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 15 وخسر فى 12 مباراة، وحقق الفريق تحت قيادته 81 نقطة

ويعاون إيهاب جلال في مهمته مع مصر المقاصة كل من حمد إبراهيم كمدرب عام وجمال عمر وأحمد حسام ميدو كمدربين ومصطفى كمال كمدرب لحراس المرمى وهشام مصطفى طبيبا للفريق .

وعقد مجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام جلسة مع إيهاب جلال بعد عودة المدرب من اداء مناسق العمرة امس واتفق الطرفان على شروط التعاقد، وتفاصيل خطة عمل الجهاز الفني الفني الجديد في المرحلة المقبلة لاستعادة مكانة المقاصة في ترتيب جدول الدوري.

ومن المقرر أن يبدأ إيهاب جلال مهامه رسميا بقيادة مران الفريق اليوم ، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة عشرة للدوري.

و يرصد الخليج 365 لقطات لإيهاب جلال توضح ملامح الحماس و الإصرار على خط القيادة في الصور التالية :

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