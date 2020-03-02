شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى يصل جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز فى موقعة الحسم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، صباح اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة صن داونز عصر السبت المقبل فى إياب دور الثمانية، بدورى أبطال إفريقيا، حيث كان فى استقبال بعثة فريق النادى الأهلى، حسام ذكى مدير مكتب مصر للطيران بجنوب إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

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