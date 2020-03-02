صور.. الأهلى يصل جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز فى موقعة الحسم بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، صباح اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة صن داونز عصر السبت المقبل فى إياب دور الثمانية، بدورى أبطال إفريقيا، حيث كان فى استقبال بعثة فريق النادى الأهلى، حسام ذكى مدير مكتب مصر للطيران بجنوب إفريقيا.
وضمت قائمة الأهلي كلا من:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.
و سبق سمير عدلي المدير الإدارى، بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.
جدير بالذكر، أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام علي معلول في المباراة التي جمعت بينهما في السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب في الثالثة من عصر السبت القادم الموافق 7 مارس.
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