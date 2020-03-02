شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ خطة تطفيش عمر الوحش بعد حيلة "المصور الخصوصى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى رحلة تسويق عمر الوحش لاعب الفريق بعرضه على الأندية المحلية التي ترغب في تدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الصيفية للتخلص من صداع أزمات اللاعب الذى قرر مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان إخراجه من حسابات الأجهزة الفنية للدراويش منذ فترة طويلة بسبب الخلافات التي نشبت بين رئيس النادى ووالد اللاعب .

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة الاسماعيلى في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن ناديه اكتشف مؤخراً أن الوحش يجند أحد المصورين لإلتقاط صور له داخل التمرين لترويجها على السويشال ميديا لشن حملة هجوم واسعة ضد المجلس

وقال نفس المصدر أن الاسماعيلى كان قريباً من الاستغناء عن الوحش في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن اللاعب ادعى المرض وغاب عن النادى الثلاثة أيام الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوى لتفويت فرصة النادى للاستغناء عن خدماته .

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وكان الوحش صاحب الـ26 عاد للإسماعيلى بنهاية الموسم الماضى، بعد نهاية إعارته مع نادى مصر للمقاصة الذى لعب له لمدة 6 أشهر، ولكن لم يشارك بصفة أساسية مع النادى الفيومى بسبب إصاباته المتكررة.

وكان مسئولو النادى الاسماعيلى قد اتخذوا قراراً بتجميد عمر الوحش وأصدر رئيس النادى قراراً بمنع اشراك اللاعب فى المباريات وهو القرار الذى التزم به الصربى ميودراج المدير الفنى السابق للدراويش ومن خلفه أدهم السلحدار المدرب المؤقت وكذلك الفرنسى جوميز المدرب الحالى.

ونشبت خلافات شديدة بين عمر الوحش ووالده مع إبراهيم عثمان، وحاول بعض الوسطاء إقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدراويش عن طريق الاعارة فى وقت سابق، إلا أن الوحش رفض وأصر على الرحيل على طريقة البيع النهائى