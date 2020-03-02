الإسماعيلى يبدأ خطة تطفيش عمر الوحش بعد حيلة "المصور الخصوصى"

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وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة الاسماعيلى في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن ناديه اكتشف مؤخراً أن الوحش يجند أحد المصورين لإلتقاط صور له داخل التمرين لترويجها على السويشال ميديا لشن حملة هجوم واسعة ضد المجلس
وقال نفس المصدر أن الاسماعيلى كان قريباً من الاستغناء عن الوحش في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن اللاعب ادعى المرض وغاب عن النادى الثلاثة أيام الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوى لتفويت فرصة النادى للاستغناء عن خدماته .
وكان الوحش صاحب الـ26 عاد للإسماعيلى بنهاية الموسم الماضى، بعد نهاية إعارته مع نادى مصر للمقاصة الذى لعب له لمدة 6 أشهر، ولكن لم يشارك بصفة أساسية مع النادى الفيومى بسبب إصاباته المتكررة.
وكان مسئولو النادى الاسماعيلى قد اتخذوا قراراً بتجميد عمر الوحش وأصدر رئيس النادى قراراً بمنع اشراك اللاعب فى المباريات وهو القرار الذى التزم به الصربى ميودراج المدير الفنى السابق للدراويش ومن خلفه أدهم السلحدار المدرب المؤقت وكذلك الفرنسى جوميز المدرب الحالى.
ونشبت خلافات شديدة بين عمر الوحش ووالده مع إبراهيم عثمان، وحاول بعض الوسطاء إقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدراويش عن طريق الاعارة فى وقت سابق، إلا أن الوحش رفض وأصر على الرحيل على طريقة البيع النهائى
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