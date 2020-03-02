شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعالج أخطاء لاعبي الأهلي قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على علاج أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مواجهة الذهاب أمام صن داونز قبل مباراة الإياب المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا.

ويخوض فريق الأهلي تدريبه الأول بجنوب أفريقي على ملعب الجامعة عصر اليوم،الأثنين، إستعداداً لمواجهة صن داونز المرتقبة يوم السبت المقبل في غياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذى يتطلع فيه بطل مصر لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة للقاهرة بتأشيرة الصعود للمربع الذهبي في البطولة .

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ويخوض الأهلي أول مران له اليوم بجنوب أفريقيا بعدما وصلت البعثة جوهانسبرج صباح اليوم عقب رحلة طيران استغرقت ثمانية ساعات و30 دقيقة قبل أن تستقل حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة في رحلة تستغرق نحو ساعة في الطريق لفندق الإقامة ثم يخلد اللاعبون للراحة في مقر الإقامة قبل التحرك لملعب الجامعة وخوض أول مران عليه عصراً وهو نفس موعد اللقاء الذى سيُقام في الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، ويخوض الأهلي تدريباته اليومية في مدينة بريتوريا في نفس التوقيت تقريباً حتى يتأقلم الفريق واللاعبين على الأجواء في جنوب أفريقيا وهو سر السفر مُبكراً لجنوب أفريقيا حيث يرغب الجهاز الفني في دراسة المنافس جيداً والاستعداد الأمثل للمباراة حتى لا تتكرر مأساة النسخة الماضية عندما خسر الأهلي من صن داونز بخماسية نظيفة في بريتوريا ليودّع بطل مصر البطولة من دور الثمانية حينما اكتفى بالفوز بهدف يتيم في لقاء العودة بمصر ، ويدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأول ، السبت، بإستاد القاهرة والتي أنتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع على معلول من أجل علاج الأخطاء التي ظهرت في أداء لاعبيه لعدم تكرارها في مباراة العودة خاصة وأن المنافس سيكون أكثر شراسة هجومية على أرضه ووسط جمهوره لاسيما وأن أداء الأهلي شهد بعض الأخطاء الفنية في لقاء الذهاب أبرزها حالة عدم التركيز وهو ما سمح للاعبي صن داونز لتهديد مرمى الشناوي أكثر من مرة كما أن أزمة إهدار الفرص مازالت تُلقي بظلالها عل الفريق ويتطلع فايلر لأيجاد حل سريع لها.