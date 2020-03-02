علي غزال لمصراوي: عمرو وردة يحظى بشعبية كبيرة في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

أكد علي غزال لاعب نادي لاريسا اليوناني على أن زميله عمرو وردة يحظى بشعبية جارفة في اليونان.

ويستعد منتخب مصر في الفترة المقبلة لملاقاة توجو في مباراتي التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال علي غزال في تصريحاته لـ"يلا كورة" "سعيد للغاية بكل ما قدمته مع لاريسا حتى الآن منذ انضمامي في يناير، الجميع يشيد بي هنا وبالمستويات التي أقدمها فقد شاركت في جميع المباريات ما عدا مباراة وحيدة للإصابة".

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وأضاف فيما يخص العودة للمنتخب من جديد "أتمنى بالتأكيد العودة من جديد، لكن لم يتحدث معي أي أحد من أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر وأتمنى لهم التوفيق في مباراتي توجو القادمة".

وواصل "عمرو وردة لاعب كبير للغاية، يحظى بشعبية جارفة في اليونان، لو انضم لمنتخب مصر في الفترة القادمة سيكون ذلك عن جدارة واستحقاق لما يقدمه هنا في الدوري اليوناني".

الجدير بالذكر، أن عمرو وردة، شارك وسجل هدفين في فوز فريقه على نظيره أستيراس تريبوليس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري اليوناني.