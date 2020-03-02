رياضة | راموس يوضح سبب تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يوضح سبب تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر سيرجيو راموس قائد نادي ​ريال مدريد​ الاسباني​ ان فريقه تمكن من قتل مباراته أمام برشلونة في الكلاسيكو وحسمها لمصلحته، لينجح بذلك في الوصول الى صدارة ​الدوري الاسباني​ مع نهاية الجولة ال 26 من الليجا.

وأكمل راموس ان فريقه سمح ل​برشلونة​ بالحصول على الكرة بشكل اكبر مع نهاية الشوط الاول، بعد ان قرر التراجع الى الخلف، مؤكداً انه لا يعرف اذا ما كان هذا الخيار الصحيح ام لا، بعد ان نجحوا في صناعة عدد من الفرص.

وأشار قائد ريال مدريد الى ان فريقه نجح بعدها في صناعة الفرص واصر على التسجيل، وعندما سجل اراد ان يقتل المباراة بهدف ثاني وهذا ما فعله.