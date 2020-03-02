رياضة | بنزيما يدخل قائمة الأساطير في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يدخل قائمة الأساطير في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أهدى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الميرينيجي، عقب الفوز بالكلاسيكو على الغريم التقليدي برشلونة، بنتيجة (2-0)، أمس الأحد، بمنافسات الجولة 26 من الليجا، قميص ريال مدريد كهدية تذكارية والذي حمل رقم 500 في إشارة لعدد المباريات.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مباراة برشلونة كانت بمثابة حدثًا سعيدًا على بنزيما، خصوصا وأنها كانت المباراة رقم 500 له بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات.
وأضافت أن بيريز وبقية فريق ريال مدريد احتفلوا بوصول بنزيما للمباراة رقم 500، في غرفة الملابس، عقب الانتصار الثمين في الكلاسيكو، بملعب سانتياجو بيرنابيو.
ولفتت الصحيفة إلى أن بنزيما يعد اللاعب رقم 14 بقائمة الأكثر تمثيلاً لقميص ريال مدريد، والأجنبي الثالث في تاريخ الملكي بعد الثنائي البرازيلي روبرتو كارلوس ومارسيلو.
ويعد بنزيما هو سادس هداف في تاريخ ريال مدريد بعد كريستيانو رونالدو، راؤول، دي ستيفانو، سانتيلانا وبوشكاش.