رياضة | رغم الخسارة.. ميسي يحقق رقم قياسي جديد في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الخسارة.. ميسي يحقق رقم قياسي جديد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برلونة بالأمس أمام غريمه التقليدي ريال مدريد وخسر البلوجرانا بهدفين مقابل لاشئ في اطار منافسات الدوري الاسباني.

وتخطى ​ليو ميسي​ زميله السابق، قائد فريق ​برشلونة​، ​تشافي هيرنانديز​، بعدد المشاركات في ​الكلاسيكو​ بعد مباراته الـ 43 ضد ​ريال مدريد​.

وإذا نظرنا إلى 43 مباراة مع ليو ميسي ضد ريال مدريد، نرى أن الغالبية العظمى منها كانت في الدوري (27)، يليها ​كأس ملك اسبانيا​ (8)، فكأس السوبر الإسبانية (6) و​دوري أبطال أوروبا​ (2).

وبغض النظر عن ميسي وتشافي، فإن اللاعبين الثلاثة الآخرين الذين أكملوا قمة برشلونة الخمسة مع أكثر المباريات ضد مدريد هم إنيستا (38)، ​بوسكيتس​ (38) و​بيكيه​ (35).