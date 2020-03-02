رياضة | قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، عدم ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، لمعسكر الفراعنة في مارس الجاري المقرر إنطلاقه 23 من نفس الشهر استعداداً لمباراتي توجو يومي 26 و29 مارس في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

ويأتي قرار الجهاز الفني للمنتخب بشكل نهائى بعدم استدعاء محمود كهربا بعد الأزمة التي تسبب فيها خلال لقاء الأهلي والزمالك في السوبر المحلي، والتي ترتب عليها إيقافه لنهاية الموسم الحالي حيث يرغب الجهاز في وأد أي فتنة قد تضرب المنتخب.

تلقي اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.