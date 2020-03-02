شكرا لقرائتكم المصري يطير إلى المغرب اليوم لمواجهة الإياب أمام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير اليوم الاثنين بعثة فريق المصرى البورسعيدى للمغرب لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد 8 مارس الجارى، حيث يغادر الفريق بعد نهاية مباراة الذهاب التي أقيمت أمس الاحد على ستاد السويس الجديد، ومن المقرر أن يجرى اللاعبون تدريبات استشفائية هناك، حيث يدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.

وأنهى محمود جابر المدير الإدارى للمصرى البورسعيدى للمغرب ترتيبات إقامة بعثة المصرى فى المغرب حيث سافر للمغرب قبل البعثة بيومين لحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة لتسهيل الأمور على فريق الكرة خشية تعرض اللاعبين للإجهاد.

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى

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وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.