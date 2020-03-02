موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي وصن داونز

غادرت بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء أمس، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .