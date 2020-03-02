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شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي وصن داونز
غادرت بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء أمس، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الأهلي وصن داونز
ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .
وفاز الأهلى على صن داونز بهدفين دون رد فى المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.
موعد مباراة الأهلي وصن داونز
ويحل الأهلي ضيفاً على صن داونز في الثالثة عصر يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الأهلي وصن داونز
جاء قرار السفر إلي جنوب افريقيا مبكرا وقبل لقاء العودة بنحو ستة أيام وذلك للتعود على الأجواء في جنوب إفريقيا،فيما رفض الجهاز الفني فكرة خوض تجربة ودية هناك مع أحد فرق المقدمة خوفا من إجهاد اللاعبين مما قد يترتب عليه إصابات جديدة.
موعد مباراة الأهلي وصن داونز
وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق لرحلة جنوب أفريقيا وضمت كل من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هانى.
الأهلي ضد صن داونز
واستبعد رينيه فايلركل من:شريف إكرامى ومحمود كهربا وحسام عاشور ومحمود وحيد وصالح جمعة لاعتبارات فنية، ورمضان صبحى للإصابة، من قائمة مباراة صن داونز المرتقبة السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
الأهلي ضد صن داونز
وأعرب فايلر بعد الفوز على صن داونز أمس سعادته ، مؤكداً أن فريقه سيطر واستحوذ على مجريات المباراة بالكامل وفرض شخصيته وأسلوبه على المباراة خاصة في الشوط الثاني الذى شهد أكثر من فرص للمارد الأحمر، وقال فايلر:"أغلقنا صفحة مباراة الذهاب وبدأنا التفكير في مباراة العودة .. راض عن أداء فريقي رغم اننا كنا قادرين على زيادة الغلة التهديفية ولكن اهدرنا العديد من الفرص السهلة".
الأهلي ضد صن داونز
وعلق فايلر على قرار استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من مواجهة صن داونز، قائلاً :"انا صاحب قرار استبعاد كهربا ..لا احب التعليق علي عدم مشاركة اي لاعب اتمني ان يتم سؤالي عن مستوي اللاعبين الذين يتم الدفع بهم.
ووصف فايلر جمهور الأهلي بالرائع مؤكدا انه كان له دور كبير في تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة صن داونز"
موعد مباراة الأهلي وصن داونز
واستقر رينيه فايلر على استمراره في الاعتماد علي مروان محسن في التشكيل الأساسي خلال مواجهة العودة أمام صن داونز من أجل قيادة هجوم الفريق خاصة أنه عمل على تجهيزه بشكل جيد في الفترة الماضية،كما يدرس المدرب السويسري الاعتماد علي أحمد فتحي الظهير الأيمن على حساب محمد هاني في ظل رغبته في استغلال خبرات الجوكر الإفريقية في المواجهات الصعبة والحاسمة.
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