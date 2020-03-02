شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يستبعد كهربا من قائمة معسكر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة في مارس الجاري المقرر إنطلاقه 23 من نفس الشهر استعداداً لمباراتي توجو يومي 26 و29 مارس في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

استقر جهاز المنتخب بشكل نهائى على عدم استدعاء محمود كهربا خاصة بعد الأزمة التي تسبب فيها خلال لقاء الأهلي والزمالك في السوبر المحلي، والتي ترتب عليها إيقافه لنهاية الموسم الحالي حيث يرغب الجهاز في وأد أي فتنة قد تضرب المنتخب.

تلقي اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون ، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في أزمة ومأزق خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس في الجولة الثالثة وبالتالي يواجه الجهاز الفني أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطني سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر في توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادي يتطلب ترانزيت في أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.