كارتيرون يفاضل بين زيزو وأوناجم بلقاء الإياب أمام الترجي التونسي

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، يقع في حيرة من أمره بين الدفع بأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم فى التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة العودة أمام الترجي التونسي، والمقرر أقامته يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس ضمن إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

حيث أن كارتيرون يفاضل بين المدافعين لأنه قرر عودة أوباما للتشكيل الأساسي للفريق، حيث انه فضل إراحته بمباراة الذهاب بسبب أنه كان يشكو من ألام في الركبة، كما قرر أن يكون معه كلا من أشرف بن شرقى وتحت رأس الحربة مصطفى محمد، أما زيزو فهو يظهر بأداء أفضل بالناحية الدفاعية ويرغب المدير الفني في تلافي أخطاء مباراة الذهاب وغلق المساحات خلف الظهيرين.

الجدير بالذكر ان بعثة فريق ميت عقبة سيغادر غدا الثلاثاء، إلى تونس برئاسة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، حيث قرر مجلس ادارة النادي اان يتم السفر على طائرة خاصة لتجنب تعرض الفريق للإرهاق.