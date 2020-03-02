المنتخب الوطني يستبعد محمود كهربا من قائمة تصفيات أمم أفريقيا منعا للفتنة

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، أنه سيتم استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة لتصفيات والمقرر له يوم 23 من شهر مارس الجاري، خاصة عقب أزمته خلال لقاء الأهلي والزمالك في السوبر المحلي، والتي تسببت في إيقافه لنهاية الموسم الجاري، تجنبا لحدوث أي فتنة قد تضرب المنتخب.

حيث يستعد المنتخب الوطني للقاء توجو يومي 26 و29 مارس في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، حيث تقرر ان يكون مباراة الجولة الرابعة أمام توجو بالكاميرون نهاية مارس الحالي مما وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري في مأزق بسبب ضيق الوقت، والتي تجعل الفريق يتوجه الى توجو قبل المباراة بيوم واحد فقط ولن يخوض اى تدريب مسبق قبل المباراة، وما يخشاه هو تعرض لاعبي الفراعنة للإجهاد والإرهاق.