بث مباشر | مشاهدة مباراة الدحيل والشارقة في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الدحيل والشارقة في أهم مباريات اليوم الإثنين 2-3-2020 في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش، 11:00 بتوقيت مصر، 12:00 بتوقيت السعودية، على “استاد عبدالله بن خليفة”، بمدينة الدوحة.

يستضيف فريق الدحيل القطري فريق الشارقة الإماراتي، على استاد “عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل”، بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويدخل الدحيل المباراة كحال اي فريق يلعب على أرضه، سيتسلح بجماهيره من أجل تحقيق الفوز، لتعويض خسارة الجولة الماضية امام”التعاون السعودي“، والوصول إلى النقطة السادسة.

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ويحتل الفريق القطري مركز الوصافة برصيد 3 نقاط، خلف “التعاون السعودي” في جدول ترتيب المجموعة، بعد فوزه على “بیرسبولیس الإيراني“، في المباراة الأولى.

على الجانب الآخر يتطلع فريق الشارقة إلى حصد نقاط المباراة كاملة، من أجل الإبقاء على آماله في الصعود إلى الأدوار الإقصائية.

وجمع فريق الشعب نقطة واحدة فقط من أصل 6 نقاط ممكنه، حيث خسر في المباراة الأولى امام”التعاون السعودي“، وتعادل مع “بیرسبولیس“، في مباراة الجولة الماضية.

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