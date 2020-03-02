شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في نهائي كأس الرابطة والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 تابعوا معنا تغطية عبر اليمن العربي مباشرة مباراة نهائي كأس الرابطة المحترفين الإنجليزية بين مانشستر سيتي وأستون فيلا، على ملعب ويمبلي.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية بعد التغلب على مانشستر يونايتد (3-2) في مجموع المباراتين في نصف النهائي. على الجانب الآخر صعد أستون فيلا إلى المباراة النهائية بعد إقصاء ليستر سيتي بالفوز عليه (3-2) بمجموع المباراتين. Advertisements يشار إلى أن مانشستر سيتي هو حامل لقب كأس رابطة المحترفين بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية. تشكيلة الفريقين مانشستر سيتي: إيدرسون - زينيتشينكو - فرناندينيو - ستونز - ووكر - جوندوجان - رودري - فودين - سيلفا - سترلينج - أجويرو. أستون فيلا: نايلاند - جويلبرت - إينجلز - مينجز - تارجيت - دوجلاس لويز - ناكامبا - المحمدي - جريليش - الغازي - ساماتا

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