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شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا قد يغيب عن صفوف منتخب مصر بسبب عقوبة الايقاف والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
أصبح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المصري مهددا بعدم استدعائه لصفوف منتخب مصر في معسكر الشهر الجاري لخوض مباراتي توغو يومي 26 و29 آذار، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.
وقال محمد بركات مدير المنتخب نقلا عن موقع الشروق: "إيقاف أي لاعب يؤثر عليه وعلى إمكانية استدعائه للمنتخب، لكن لا أعلم خيارات ورؤية حسام البدري حسب حاجة الفريق".
وأضاف مدير المنتخب: "الوضع الطبيعي أن أي لاعب يتم إيقافه أو استبعاده من المباريات تكون فرصته ضعيفة، المعسكر يبدأ بعد 3 أسابيع، وكهربا لا يشارك مع الأهلي وخارج الصورة، وارد بنسبة كبيرة أن يكون خارج الحسابات، طالما لا يشارك في المباريات الإفريقية".
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