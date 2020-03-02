كهربا قد يغيب عن صفوف منتخب مصر بسبب عقوبة الايقاف

الأحد 1 مارس 2020

أصبح ​محمود عبد المنعم كهربا​ لاعب ​الأهلي المصري​ مهددا بعدم استدعائه لصفوف ​منتخب مصر​ في معسكر الشهر الجاري لخوض مباراتي توغو يومي 26 و29 آذار، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.



وقال محمد بركات مدير المنتخب نقلا عن موقع الشروق: "إيقاف أي لاعب يؤثر عليه وعلى إمكانية استدعائه للمنتخب، لكن لا أعلم خيارات ورؤية حسام البدري حسب حاجة الفريق".

وأضاف مدير المنتخب: "الوضع الطبيعي أن أي لاعب يتم إيقافه أو استبعاده من المباريات تكون فرصته ضعيفة، المعسكر يبدأ بعد 3 أسابيع، وكهربا لا يشارك مع الأهلي وخارج الصورة، وارد بنسبة كبيرة أن يكون خارج الحسابات، طالما لا يشارك في المباريات الإفريقية".