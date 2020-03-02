شكرا لقرائتكم كارتيرون يفاضل بين زيزو وأوناجم فى التشكيل الأساسى للقاء الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى أحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم، للدفع بإحداهما فى التشكيل الأساسى فى مباراة العودة أمام الترجى التونسى برادس، فى اللقاء المحدد له يوم الجمعة القادمة، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وجاءت المفاضلة التى يجريها كارتيرون نظرا لاستقراره على عودة يوسف أوباما للتشكيل الأساسى للفريق، بعدما فضل إراحته فى مباراة الذهاب بعد شكواه من آلام فى الركبة وذلك حتى لا تتفاقم إصابته، خاصة بعدما شارك اللاعب بشكل أساسى مع الأبيض طوال الفترة الماضية، حيث شارك أوباما مع الفريق الأبيض فى 23 مباراة بمختلف البطولات فى الموسم الجارى، لذا ستكون المفاضلة بين الثنائى زيزو وأوناجم لمجاورة أوباما وأشرف بن شرقى تحت رأس الحربة مصطفى محمد.

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ويمتلك المغربى محمد أوناجم، حظوظ كبيرة للتواجد فى التشكيلة الأساسية للزمالك ، بعدما نجح فى إحراز هدف الأبيض الأول فى شباك الترجى بمباراة الذهاب ليُعيد لفريقه الاتزان سريعًا بعدما كان متأخرًا بهدف، ليكون أحد عوامل التفوق لأبناء ميت عقبة فى مباراة الذهاب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا إن أداء زيزو للدور الدفاعى بصورة أفضل من أوناجم يرجح كفته فى المنافسة مع اللاعب المغربى خاصة إن كارتيرون يرغب فى تفادى أخطاء الذهاب بغلق المساحات خلف الظهيرين بعودة الجناحين فى المساهمة الدفاعية بصورة كبيرة.

وتغادر بعثة الزمالك التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، غد الثلاثاء، إلى تونس، بعدما قررت إدارة النادى سفر الفريق على متن طائرة خاصة تجنبًا لتعرض اللاعبين للإرهاق ويبحث الفرنسى باتريس كارتيرون مع جهازه المعاون على هامش مران اليوم بعض النقاط الفنية لحسمها ومنها البدء بزيزو أو أوناجم لحسم الأمر بصورة نهائية.