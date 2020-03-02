شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل ملفاته الكروية لما بعد مواجهة الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسؤولو الزمالك، كافة الملفات الكروية نظراً للتركيز الشديد خلال الفترة الحالية حول حصد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث يدخل الفريق اليوم، الإثنين، مرحلة الاستعدادات الأخيرة قبل السفر إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل، بتوقيت القاهرة، فى إياب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد رادس.

ومن المنتظر، أن يخوض الزمالك مرانه الأخير اليوم، على ملعب النادى بميت عقبة، قبل أن تسافر بعثة الأبيض، التى يترأسها أحمد جلال إبراهيم، غدًا الثلاثاء، إلى تونس، وكان هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك قد سافر صباح أمس الاحد إلى تونس مع أيمن حافظ منسق الفريق الكروى ، ومحمد بدر مدير الشئون المالية للفريق ، للتجهيز والترتيب لسفر بعثة الزمالك من فنادق أقامة وملاعب تدريب و أجواء عامة قبل وصول البعثة غدا الثلاثاء وتغلب الزمالك على الترجى فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.

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وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كل من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.

فيما فضل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.