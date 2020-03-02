أكد الكابتن "عصام عبد المنعم"، رئيس اتحاد الكرة السابق، إن أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك التي حدثت في الإمارات "مؤسفة".
وقال "عبد المنعم"، خلال لقائه ببرنامج "البريمو"، والمذاع عبر فضائية "TEN": العقوبات من جانب اتحاد الكرة "هزيلة"، وكان يجب أن تكون هناك عقوبات "رادعة"، علي اللاعبين التي تسببت في هذه الأحداث.
وأضاف : من الوارد أن تتقرر هذه المهازل مرة ثانية بسبب العقوبات الغير رادعة علي اللاعبين، موضحا، إن العقوبات شخصية وليس حيادية.
رابط الفيديو من
كانت هذه تفاصيل خبر عصام عبد المنعم: عقوبات السوبر هزيلة وفي ناس مفروض متلعبش كورة تاني بسبب تصرفاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.