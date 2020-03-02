عصام عبد المنعم: عقوبات السوبر هزيلة وفي ناس مفروض متلعبش كورة تاني بسبب تصرفاتهم

أكد الكابتن "عصام عبد المنعم"، رئيس اتحاد الكرة السابق، إن أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك التي حدثت في الإمارات "مؤسفة".

وقال "عبد المنعم"، خلال لقائه ببرنامج "البريمو"، والمذاع عبر فضائية "TEN": العقوبات من جانب اتحاد الكرة "هزيلة"، وكان يجب أن تكون هناك عقوبات "رادعة"، علي اللاعبين التي تسببت في هذه الأحداث.

Advertisements

وأضاف : من الوارد أن تتقرر هذه المهازل مرة ثانية بسبب العقوبات الغير رادعة علي اللاعبين، موضحا، إن العقوبات شخصية وليس حيادية.

رابط الفيديو من