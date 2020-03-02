شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 مصريين إلى ربع نهائى بطولة ويندى سيتى للاسكواش.. ومصر تضمن 8 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الرباعي المصرى، نور الشربينى بطلة العالم للاسكواش، محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا للرجال، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع، روان العربي، في التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجاري.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وجاءت نتائج المصريين في ختام منافسات دور ال 16 كالتالي:

فوز نور الشربيني هلى منافستها دونا لوبان بنتيجة 3/1 وجاءت نتيحة الأشواط كالتالي:5-11, 11-4, 11-5, 11-8.

خسارة هانيا الحمامي أمام الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 10-12, 7-11, 14-12, 11-9.

خسارة يثرب عادل أمام الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-7, 5-11, 11-5, 11-9.

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فوز كريم عبد الجواد على الفرنسي ماثيو كتستاجنيت بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-6, 11-8 .

فوز روان العربي على الإنجليزية لوسي ترمل بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 11-1.

كما تأهل محمد الشوربجي بشكل مباشر بسبب انسحاب منافسه زاهد سالم لاعب وادي دجلة والذي تعرض للإصابة.

بهذا يلحق الشوربجي وكريم عبد الجواد ونور الشربيني وروان العربي بالرباعي المصري، رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ولاعبة وادي دجلة، نوران جوهر المصنفة الثانية ولاعبة دجلة، علي فرج المصنف الثاني عالميا ولاعب وادي دجلة، وطارق مؤمن لاعب الحزيرة والمصنف الثالث عالميا، الذين نجحوا في حجز مقاعدهم في الدور ربع النهائي خلال مباريات الأمس، ليكملوا 8 مقاعد لمصر في هذا الدور للرجال والسيدات.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020.