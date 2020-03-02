شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعيد تشكيل منتخبي النسائية و الشاطئية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خلال اجتماعها اليوم التشكيل الجديد للأجهزة الفنية لمنتخبي الكرة النسائية والصالات بعدما وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لأعضاء الجهازين الفنيين والإداريين للمنتخبي نظرا لعدم تحقيق الهدف الذي من أجله تم تكوين كل منهما وذلك حسب الأصول الإدارية المتبعة في عمل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية .

تناقش اليوم اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، العديد من الملفات الساخنة وأبرزها توابع مباراتي السوبر المصري بالامارات ومباراة القمة الاخيرة والتي تم الغاؤها.

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وتستعرض اللجنة في الاجتماع الرد علي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" فيما يتعلق بأسباب الغاء مباراة القمة، حيث طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهات الأمنية خطابا رسميا بالحالة المرورية والأمنية في القاهرة يوم 24 فبراير الحالي التي اطلع عليها الرأي العام من خلال ما أوردته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من مواد فيلمية وصوتية، وذلك لتحديد المتسبب في تخلف فريق نادي الزمالك عن مباراته أمام الأهلي ضمن مسابقة الدوري الممتاز والتي كان محددا لإقامتها في ذلك اليوم إعمالا بنص اللوائح المنظمة للمسابقة ، ومن المقرر أن يرفع الاتحاد المصري هذا الخطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ردا على استفسار مندوبيه عما إذا كان عدم حضور فريق الزمالك لملعب المباراة له علاقة بالحالة الأمنية والمرورية في ذلك اليوم ، كما سيرفع الاتحاد المصري معه تقريره الذي يؤكد خلاله على ثقته في الحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها البلاد وهو ما مكنها من تنظيم بطولتين كرويتين كبيرتين بمعايير عالمية خلال العام المنصرم.