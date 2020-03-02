رياضة | صراع أوروبي على جوهرة بريشيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع أوروبي على جوهرة بريشيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات الإيطالي ساندرو تونالي نجم خط وسط فريق بريشيا الدولي عقب نهاية الموسم الحالي لتدعيم صفوف الفريق.

وأفادت صحيفة ال ديسمارك الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجب للغاية تونالي ويسعى للتعاقد معه في إطار سياسة النادي الملكي في ضم المواهب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يواصل البحث عن المواهب على غرار فينيسيوس ورورديجو لذلك فإنه يخطط للتعاقد مع تونالي البالغ من العمر 19 عامًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك عدد من الأندية مهتة بضم النجم الإيطالي الشاب على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ويوفنتوس الإيطالي ونابولي الإيطالي وأن قيمة تونالي تقدر بـ50 مليون يورو.