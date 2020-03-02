رياضة | مانشستر يونايتد يقرر التخلي عن نجمه وهدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقرر التخلي عن نجمه وهدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لبيع نجمه خط وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا خلال في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة صنداي ميرور البريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد يتوقعون الحصول على 175 مليون يورو مقابل بيع الفرنسي بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه هناك عدة أندية ترغب في ضم بوجبا على رأسها يوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد وتبقى معرفة أي منهم قادر على دفع ذلك المبلغ.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا يلعب في مانشستر يونايتد منذ عام 2016 قادمًا من يوفنتوس وينتهي عقده في 2021 مع وجود بند لتجديد عقده لموسم إضافي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن وكيل الأعمال الإيطالي الشهير مينو رايولا أكد أن موكله الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد للعودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل وذلك عقب نهاية كأس الأمم الأوروبية بسبب تراجع فرص انضمامه لريال مدريد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بوجبا انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد عقب نهاية يورو 2016 مقابل 120 مليون يورو وكان يعتبر وقتها أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه خلال 3 مواسم ونصف لم يقدم الإضافة المنتظرة منه كما أن وكيل أعماله بات يتحدث كثيرًا عن مسألة اقتراب رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد.

وقال رايولا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"لا مانع لدى بوجبا من حيث المبدأ في العودة إلى صفوف السيدة العجوز ولكن من الأفضل الانتظار لنرى ما سيحدث بعد نهاية اليورو".

واختتم رايولا تصريحاته قائلاً:"إيطاليا هي بيت بوجبا، إنه يحن إلى كل شيء هناك وهذا ما يجعل خيار عودته إلى يوفنتوس مطروحًا وقريبًا للغاية ولكن لا يمكن تأكيد أي أمر الآن".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رايولا تصدر عناوين الصحف منذ الصيف الماضي بعد ارتباط بوجبا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد مقابل أكثر من 170 مليون يورو تتضمن عمولة ضخمة له.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رايولا كان قد حصل على 24 مليون يورو كعمولة من صفقة انتقال بوجبا إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس بعد جولات من المفاوضات المرهقة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بوجبا يعتبر الهدف الأول للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لكن المعارضة جاءت من إدارة النادي برئاسة فلورينتينو بيريز، حيث أنها غير مقتنعة بالنجم الفرنسي.