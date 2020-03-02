رياضة | بعد ثلاثية تاريخية خارج الديار.. حظوظ بيراميدز في بلوغ دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ثلاثية تاريخية خارج الديار.. حظوظ بيراميدز في بلوغ دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز فوزاً تاريخياً خارج الديار بتغلبه على مضيفه زناكو الزامبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين مساء أمس الأحد ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ثلاثية بيراميدز تضع قدما له في نصف نهائي كأس الكونفدرالية

سجل ثلاثية بيراميدز كلا من علي جبر من رأسية فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يضاعف محمد فاروق النتيجة بتسجيله الهدف الثانى في الدقيقة الـ 24 ، وأنهى عبد الله السعيد أهداف الفريق بتسجيل الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 67.

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ثلاثية بيراميدز ضد زناكو في ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية جعلته الفريق المصري الوحيد الذي فاز بهذه النتيجة في هذا الدور متفوقا على فريق إنبي صاحب الرقم القياسي لأكبر نتيجة يحققها فريق مصري في الأدوار الإقصائية من البطولات الأفريقية حينما فاز الفريق البترولي بثلاثية مقابل هدف على وفاق اسطيف بالكونفدرالية في نسخة 2009.

حظوظ بيراميدز في التأهل لدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية

بهذا الفوز أصبح بيراميدز يمتلك حظوظا وفيرة في بلوغ دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حيث أن مباراة الإياب ستقام على ملعب الدفاع الجوي في الثامن من مارس الجاري.

الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب يضمن التأهل الرسمي لفريق بيراميدز إلى المرحلة المقبلة من الكونفدرالية علاوة على أن الخسارة بهدف أو هدفين تضمن التأهل أيضا ،كما أن التعادل بأي نتيجة تمنح رفاق عبد الله السعيد بطاقة العبور لدور الـ4.