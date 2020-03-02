رياضة | نجوم حسمت موقعة الكلاسيكو للريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم حسمت موقعة الكلاسيكو للريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد فوز مهم على برشلونة ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإسبانى بهدفين دون رد، فى مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو تحت قيادة الحكم انتوني لاهوز.

وسجل هدفي مدريد فى الشوط الثانى عن طريق فينسيوس جونيور الظهير البرازيلي بينما سجل الهدف الثانى للمرينجي اللاعب البديل الشاب ماريانو دياز فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وظهر الحارس الإسباني تيبو كورتوا لريال مدريد بشكل رائع خلال مجريات الشوط الأول والذى كان هناك فيه عدة هجمات خطيرة من جانب لاعبي برشلونة وتصدي لثلاث إنفرادات محققة لكل من ليونيل ميسي ومارتن بريثويت وارثر ميلو.

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وأيضًا الظهيرين دانى كارافخال ومارسيلو والذى ظهروا بشكل مميز مع المرينجي أمام برشلونة وقاموا بأداء متوازن دفاعيًا وهجوميًا طوال أحداث اللقاء ساهم فى فوز الريال بالثلاث نقاط.

بجانب فينسيوس جونيور صاحب الهدف الأول والذى قدم مستوي هجومي مميز ومتوازن أيضًا دفاعيًا فى العودة للمساندة، بجانب فرانشيسكو إيسكو الذى قدم دور مميز فى ربط الوسط بالهجوم.

وبذلك النتيجة أصبح ريال مدريد فى صدارة الليجا الإسبانية برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن البلوجرانا.

