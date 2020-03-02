شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة عبد الظاهر السقا مع لاعبى المصرى قبل السفر لمواجهة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى اجتماعاً مع اللاعبين طالبهم خلاله بالتحلى بالالتزام خلال التواجد بالمغرب استعداداً لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد 8 مارس الجارى، حيث يغادر الفريق بعد نهاية مباراة الذهاب التي أقيمت أمس الاحد على ستاد السويس الجديد، ومن المقرر أن يجرى اللاعبون تدريبات استشفائية هناك، حيث يدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.

وطالب السقا لاعبيه بالحفاظ على صورة مصر في المحافل الخارجية لاسيما بعد الاحداث السيئة التي شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك في الامارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

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وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية في المحافل الافريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدوري وكأس مصر .

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر .