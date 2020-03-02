شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتابعون كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في مطار القاهرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي متابعة مباراة برشلونه و ريال مدريد في الدوري الاسباني المقامة حاليا وذلك في مطار القاهرة ، حيث يستعد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا ،لمواجهة صن داونز في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عصر السبت المقبل بمدينة بريتوريا.

وتوافد لاعبي الأهلي في مطار القاهرة وتصادف وجودهم مع بعثة صن داونز التي تعود إلى بلادها علي نفس طائرة الأهلي المقرر لها الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الأحد في رحلة تستغرق ثمانية ساعات علي أن تستقل حافلة من جوهانسبرج الي مدينة بريتوريا في رحلة تستغرق ساعة تقريبا.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب أمس بثنائية نظيفه بالقاهرة.