شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات مؤجلة من مظاليم القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف الداخلية صاحب المركز الثانى برصيد 25 نقطة نظيره الترسانة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة في مواجهة صعبة للفريقين .

يدخل الداخلية اللقاء بقيادة هشام زكريا متسلحا بالأرض والتاريخ بعد فوزه في لقاء الدور الأول الذى أقيم بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة بثلاثية نظيفة أدت لرحيل أحمد كشرى المدير الفني السابق للشواكيش ، في المقابل يخوض الترسانة اللقاء بمعنويات التغيير بعد رحيل محمد صلاح وجهازه المعاون بالكامل والتعاقد مع ابن النادى شاكر عبد الفتاح وجهاز معاون من أبناء النادى .

ويسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق المفاجأة بخطف الثلاث نقاط والإقتراب أكثر من أندية الوسط على أمل الهروب من شبح الهبوط الذى أصبح امرا واقعيا ، وقد حاول شاكر عبد الفتاح خلال الأسبوعين الماضيين رفع معنويات اللاعبين والإستعانة بالبعض الأخر الذى ابتعد عن المشاركة في اللقاءات الأخيرة .

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كما يستضيف بتروجت المنتشى صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة نظيره الزرقا صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط في لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض الذين حققوا الإنتصار تلو الأخر منذ انطلاق الدور الثانى خاصة وأن الفوز في لقاء اليوم يعنى الإقتراب كثيرا من سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الأول برصيد 31 نقطة .

وتختتم مباريات اليوم بلقاء النصر امام النجوم على ستاد النصر بمصر الجديدة ، فأبناء السيد عيد يحتلون المركز الثامن برصيد 19 نقطة ، بينما يحتل النجوم المركز الخامس برصيد 21 نقطة