شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية في دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين، مواجهات قوية في إطار دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2019 / 2020 .

وتشهد مباريات دور الـ16 بكأس مصر مواجهات بين كل من، أصحاب الجياد مع الأهلى و الجزيرة مع سبورتنج و الزهور مع مركز شباب إستاد المنصورة و الحوار مع المعادى وهليوبوليس مع البنك الأهلى وتكرير البترول مع الأوليمبى و طلائع الجيش مع سموحة و الزمالك مع بنها.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم مسبقا عن تقديم موعد لقاء الزمالك و بنها 60 دقيقة ليقام في الرابعة عصرا بدلا من الخامسة .

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وتأهل فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد انسحاب فريق هوليوليدو من مباراتهما فى دور الـ 32 للبطولة والتى كان مقررا لها الأثنين قبل الماضى على صالة الإنتاج الحربى بمدينة السلام.

أما الجولة الخامسة بدورى محترفى الرجال فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من، سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأوليمبى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.