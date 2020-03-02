شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبدالحميد: القيعى حرضنى على الهروب للانضمام للأهلى وسيناريو كهربا تكرر معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر عبد الحميد " دونجا " نجم نادي الزمالك السابق إن الفريق الأبيض سيطر على الكرة المصرية منذ عام 2000 وحتى 2004، والأهلي فاوضني بعدها باعتباري أحد افضل اللاعبين بالزمالك.

وأوضح تامر عبدالحميد في تصريحات تلفزيوينة قائلا : "الأهلي يتبع طريقة إيقاع الزمالك، فيقوم بالتعاقد مع نجوم الزمالك من أجل إيقاعه وهذا ما حدث معي وتكرر مع كهربا حديثا وتكرر مع أكثر من لاعب وعدلي القيعي طلبني لعقد جلسة، وذهبت احتراما له وهو عرض علي الرحيل إلى أحد الأندية والانتقال بعدها للأهلي فهذه الخطة يعتمد عليها الأهلي من زمان" .

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وأشار نجم نادي الزمالك السابق، إلى أنه متعجب تماما من الهجوم الذي يتعرض له حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رغم تألقه واصفا إياه بأفضل لاعبي نادي الزمالك قائلا "حازم إمام كان افضل اللاعبين في اللقاء الأخير أمام الترجي، ومع ذلك يتعرض للانتقاد و كل المدربين يعتمدوا على يوسف أوباما وهو لاعب كبير فعلا ولكن أحيانا يكون مزاجي ومتذبذب الأداء، واشرف بن شرقي صفقة القرن وأحد أفضل اللاعبين" .

وأضاف تامر عبد الحميد، أن أسوأ فترة في تاريخ نادي الزمالك كانت في عقد ممدوح عباس، قائلا "في فترة ممدوح عباس، تراجع نادي الزمالك بشكل كبير وخاصة فريق كرة القدم وكانت فترة صعبة على النادي و طريقة رحيلي عن نادي الزمالك لم تكن جيدة" .

وتابع " دونجا " إنه يخشى على نادي الزمالك من تكرار كابوس هزيمة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في النهائي الإفريقي قائلا "أرى أمامي نفس لقاء الأهلي والترجي في تونس، فنتيجة الذهاب مثلها مثل لقاء الترجي والأهلي وعلى الزمالك التركيز لعدم تكرار الأخطاء و على كارتيرون توعية اللاعبين من تكرار الأخطاء من أجل الصعود إلى نصف نهائي البطولة"