شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بيراميدز يتفوق على القطبين والأندية المصرية إفريقيا بهذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز رقما ايجابيا، في دور ربع النهائى الإقصائى بمختلف البطولات الإفريقية، لم يقدر على تحقيقه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وكذلك الأندية الجماهيرية صاحبة الشعبية الطاغية في مصر المصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

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وكسر بيراميدز رقم إنبي بفوزه بثلاثية نظيفة ليكون أول فريق مصري يحقق هذه النتيجة في دور ربع النهائى الإقصائي من بطولتي إفريقيا عبر تاريخها، ليدخل تاريخ ألأرقام القياسية للأندية المصرية المشاركة في إفريقيا، في أول مشاركة له.

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التي جمعتهما في زامبيا فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل ان يحرز محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز، بإحرازه ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ويبدو أن بيراميدز عازما على مواصلة توهجه في البطولة الأفريقية هذا الموسم، خاصة أنه سبق وعادل رقم فريق الزمالك كثان فريق يجمع 15 نقطة من دور المجموعات بعد انجاز الزمالك في نسخة الكونفدرالية 2015.

والرقم الأخير هذا، عجزت عنه الأندية المصرية جمعاء في تاريخ مشاركاتها القارية من انطلاق المسابقات القارية القرن الماضي.