شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجنوب إفريقيا: الإقبال على شراء تذاكر مباراة الأهلى وصن داونز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف عيسى سفير مصر بجنوب إفريقيا أن فريق الأهلي قدم أداء جيدا أمام صن داونز الجنوب إفريقي في اللقاء الذي جمعهم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح شرف عيسى فى تصريحات لقناة الأهلى، قائلا، "أحيى الأهلي على أدائه وقدم أداءا عظيما وإن شاء الله يتأهل من بريتوريا واستقبلنا سمير عدلي صباح أمس، وتم الاطمئنان على ملعب التدريب وفندق الإقامة وكافة ترتيبات استقبال بعثة الأهلي وهناك اجتماع يوم الثلاثاء مع الجهات الأمنية لمناقشة كافة ترتيبات المباراة، وتم الاتفاق على ملعب التدريب وكافة الأمور التنظيمية، والأهلي في عنينا وإن شاء الله هيرجع بالفوز والصحف الجنوب إفريقيا متفائلة بمباراة الإياب وتم تحديد نفس الملعب الذى خاض عليه الأهلى الموسم الماضي وما رأيته من لاعبي الأهلي مختلف تماما عن الموسم الماضي".

وعلق شريف عيسى للحديث عن تذاكر المباراة، قائلا:"تم طرح تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز منذ يوم السبت والإقبال كبير، وسعة الاستاد 25 ألف فقط ولا أملك معلومة عن الأمر حاليا وسوف نتأكد، وسوف يتواجد عدد كبير من جماهير الأهلي والجالية المصرية في الاستاد وأمس كان في أمطار وسيكون هناك أمطار في أحد أيام التدريب ولن يكون هناك أمطار يوم المباراة حسب تأكيدات هيئة الأرصاد وفندق الإقامة يبعد عن ملعب المباراة ربع ساعة، والفندق يديره مواطن مصري وهناك اهتمام كبير منذ شهر بالأهلي".

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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وتضم قائمة الأهلي كلا من:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، بهدفين دون رد.

وتوافد لاعبي الأهلي في مطار القاهرة وتصادف وجودهم مع بعثة صن داونز التي تعود إلى بلادها علي نفس طائرة الأهلي المقرر لها الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الأحد في رحلة تستغرق ثمانية ساعات علي أن تستقل حافلة من جوهانسبرج الي مدينة بريتوريا في رحلة تستغرق ساعة تقريبا.