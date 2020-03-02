رياضة | نوير يقود تمرد زملائه على جماهير بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوير يقود تمرد زملائه على جماهير بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعب الاعب الألماني مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، دورًا بارزًا في التعامل مع أزمة مباراة البافاري ضد هوفنهايم، أمس السبت، التي أقيمت على ملعب راين نيكار أرينا ضمن إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم

وكان الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ قد تغلب بسداسية أمام مضيفه فريق هوفنهايم وأثناء سير اللقاء، قامت جماهير البافاري برفع لافتات مسيئة لديتمار هوب، مالك هوفنهايم، مما دفع الحكم لإيقاف المباراة مرتين، قبل العودة لاستكمال المواجهة بصورة ودية حتى انتهاء الوقت الأصلي.

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دور نوير في إخماد عنصرية جماهير بايرن ميونيخ

وكشف بنيامين هوبنر، قائد هوفنهايم، عن دور الحارس المخضرم نوير ومشاركته في إضراب اللاعبين ورفضهم استكمال المباراة بصورة طبيعية بعد الإساءة لمالك النادي.

وعن ذلك، قال نجم هوفنهايم في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد": "لقد وقفنا جنبًا إلى جنب، مع اثنين من مسؤولي كل نادٍ، وانضم إلينا الحكم فيما بعد، واتفقنا على عدم تعطيل المباراة".

واختتم هوبنر: "لقد أردنا أن نكون مثالًا يحتذى به، وبالاتفاق مع نوير، قررنا العودة للملعب وتدوير الكرة دون الاستمرار في اللعب".