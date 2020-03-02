رياضة | ملخص مباراة - ريال مدريد 2 × 0 برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة - ريال مدريد 2 × 0 برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور وزميله ماريانو دياز فريقهما ريال مدريد لحسم كلاسيكو الارض ضد برشلونة، في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني، والذي أقيم على ارضية ملعب سانتياجو برنابيو، وتابعه نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو من المدرجات.

وسجل جونيور هدف المباراة الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد أن تلقى تمريرة جميلة من توني كروس، وأودعها في الزاوية الضيقة لتير شتيجن حارس برشلونة.

وبنفس الطريقة أضاف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 92.

ويعرض الخليج 365 الرياضي ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة من خلال التقرير التالي: