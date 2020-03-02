رياضة | نجم ريال مدريد يكشف سر رفضه الانتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يكشف سر رفضه الانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فيرلاند ميندي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن سر رفضه الانتقال إلى الغريم التقليد لبرشلونة، خلال الإنتقالات الصيفية الماضية.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع ميندي، بعدما ظهر بشكل مميز مع ليون الفرنسي، خلال الموسم الماضي، مقابل 48 مليون يورو.

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وصرح ميندي لموقع "le10sport" قائلا: "المفاضلة بين برشلونة وريال مدريد؟ اختياري كان للميرنجي فقط، كما أن تواجد زين الدين زيدان مثل عاملًا مساعدًا لإتمام الصفقة".

وتابع النجم الفرنسي: "بمجرد تحدثي مع زيدان، لم يكن في حاجة لبذل مجهود من أجل إقناعي، كما أوضح: "زيدان يقدم لي الكثير من النصائح، وأنا أعمل تحت قيادته بشكل جيد".

وجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سقط في فخ الخسارة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الملكي، في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".