شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان اللاعب المصري المتوفي يغادر الخرطوم إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر جثمان لاعب كرة القدم المصري محمد العيسوي، المحترف في فريق «مريخ الفاشر» السوداني، مساء الأحد، مطار الخرطوم الدولي إلى القاهرة، تحت إشراف من السفارة المصرية في السودان.

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وقال السفير المصري في السودان حسام عيسى، إن السفارة قدمت كل التسهيلات اللازمة للإسراع في نقل الجثمان، بالتعاون مع نادي «مريخ الفاشر»، معربا عن تعازيه وطاقم السفارة المصرية في السودان في وفاة العيسوي.

وأوضح عيسى أنه أجرى اتصالا هاتفيا بوالد اللاعب المتوفى، قدم له خلاله التعازي، وأطلعه على الإجراءات التي اتخذتها السفارة فور وقوع الحادث الأليم، وموعد وصول الجثمان لانتظار في مطار القاهرة.

وكان اللاعب المصري توفي إثر اندلاع حريق، في أحد فنادق العاصمة السودانية الخرطوم، كانت تقيم فيه بعثة فريق «مريخ الفاشر».